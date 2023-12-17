أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم المأساة

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك تصاعد كبير في الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، مشددًا على أن صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم هو الواضح خلال الفترة الحالية.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس

وأوضح “الحرازين”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم المأساة التي يعيشها، مؤكدًا أن الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي كنيسة ومدرسة دير اللاتين.

وأشار إلى أن الشعب يقف أمام المحاولات الاحتلالية التي بدأت بحرب الإبادة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يعي أن الشعب لن ييأس ولديه الأمل في الحصول على حقوقه المشروعة المتمثلة في الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ونوه جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، بأن موقف العالم العربي وفى مقدمته مصر واضح أمام خطة تهجير الفلسطينيين.

وأضاف “الحرازين”، خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، ، مساء اليوم الجمعة أن إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين قسرا، مشيرا إلى أن مصر تقف حائط صد أمام مخطط تهجير الفلسطينيين.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن نتنياهو يضلل العالم أجمع باستهداف حركة حماس، عكس ما يحدث على أرض الواقع وهو استهداف كامل المدنيين في قطاع غزة بعمليات الهدم والاستيطان والقتل والتدمير.