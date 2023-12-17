بسنت حميدة توقع عقد رعاية مع شركة ايفا فارما في إطار استعداداتها لـ«أولمبياد باريس 2024»



وقعت اللاعبة بسنت حميدة، بطلة مصر وإفريقيا في ألعاب القوى، عقد جديد لرعايتها بواسطة شركة ايفا فارما -إحدى شركات الأدوية الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء- وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للشركة.

وحصلت بسنت حميدة على ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركتها في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في مدينة وهران الجزائية العام الماضي، كما فازت بالعديد من الميداليات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت اللاعبة بسنت حميدة، في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاق، عن سعادتها لبدء وجود اهتمام بالرياضيين المصريين في الألعاب الفردية، بعد عدم وجود اهتمام أو رعاية لهم من كبرى الشركات الوطنية في السنوات الماضية، لافتًة إلى أن هذا الدعم بمثابة دفعة إضافية لها سعيًا للفوز بميدالية أوليمبية لمصر في «أولمبياد باريس 2024».



وقالت إن رحلة الرياضى شاقة وتحتاج إلى امكانيات ودعم، معربة عن سعادتها بأن شركة ايفا فارما قررت مشاركتها فى تلك الرحلة، وأن وهذا دعم معنوى قبل أن يكون دعم المادى.

وأضافت أن ما يزيد فرحتها هو اصرار شركة ايفا فارما على دعم رياضية مرأة، لأن طريق المرأة فى الرياضة أصعب وعوائقه أكثر، معربة عن أملها أن تستطيع شراكتها مع ايفا فارما فى تغيير الفكر وأن تكون الرياضة هى أسلوب حياة وليست مسابقات فقط.

وأكدت بسنت حميدة، أنها تسعى لرفع اسم مصر عاليًا في العديد من المسابقات الرياضية، مؤكدة على الدعم الكبير الذي توليه الدولة لإعدادهم لـ«أولمبياد باريس 2024»، للمشاركة المشرفة والحصول على ميداليات في المسابقة الأوليمبية، مشيرة إلى أهمية دعم كبرى الكيانات الوطنية للأبطال الرياضيين المصريين.



من جهته، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، الراعية للاعبة بسنت حميدة، حرص الشركة على دعم عدد من الأبطال الرياضيين المصريين، لافتًا إلى أن «إيفا» سبق وأن وقعت بروتوكول تعاون في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرعاية العديد من فعاليات والأنشطة الرياضية في مصر.



وأضاف الدكتور رياض أرمانيوس، في تصريحات صحفية له على هامش توقيع عقد رعاية اللاعبة بسنت حميدة اليوم، أن الشركة بالإضافة لعملها لتصنيع العديد من الأدوية والمستحضرات الداعمة للرياضيين، مثل مستحضر «أكتي كولا سي»؛ فإنها حريصة على الدعم المادي، ودعم معسكرات إعداد وفعاليات تجهيز الأبطال الرياضيين المصريين للبطولات الدولية.

وقال إننا فى «ايفا فارما» نؤمن بأن الصحة ليست فقط هى تقديم العلاج للمرضى، بل الحياة الصحية التى نعيشها يوميًا، ونعمل يوميًا ليس فقط على تطوير الأدوية، بل نعمل على تحسين النتائج الصحية للمجتمع ككل.

وأشار إلى أن دعم شركة ايفا فارما للبطلة بنست حميدة، لا يمثل فقط دعم رياضية متميزة، وانما دعم للمرأة المصرية القومية والشباب الطموح، وهى رسالة للجميع بأهمية الرياضة فى حياتنا اليومية.

وأوضح أن شركة ايفا فارما ستقدم لبسنت حميدة كل ما لديها من خبرات تكنولوجية وعلمية وأفضل البرامج للتغذية والرعاية الصحية لتمكينها من الاستمرار فى التميز الرياضى.