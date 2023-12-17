ليمتلس كير تقدم كروت تأمين صحي لكبار تجار الأهلي ممكن

وقعت شركة «الأهلي ممكن» إحدى شركات البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة «ليمتلس كير» إحدى شركات مجموعة ايفا فارما، بهدف تقديم كروت تأمين صحي وخصومات طبية لكبار تجار الأهلى ممكن على مستوى الجمهورية، إلى جانب توفير خدمة الدفع الالكترونى عبر كود الدفع من الأهلي ممكن لعملاء ليمتلس كير.

تم عقد الاتفاقية بحضور المهندس أحمد عنايت الرئيس التنفيذي لـ شركة «الأهلي ممكن»، وأحمد فاروق الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات بالأهلي ممكن، ودكتور أشرف موافى الرئيس التنفيذي لشركة ليمتلس كير، ومحمود الشريف مدير القطاع التجاري، والدكتور مايكل ناجي مسؤول العلاقات العامة بشركة ليمتلس كير .

قال المهندس أحمد عنايت الرئيس التنفيذي لـ شركة «الأهلي ممكن»، إن التعاون مع «ليمتلس كير»، يأتي في إطار استراتيجيتنا التوسعية نحو تعزيز الدفع الإلكتروني لكافة العمليات المالية، للمساهمة في بناء مجتمع خالً من المعاملات النقدية، وإتاحة حلول وخيارات دفع تكنولوجية متنوعة، ما يساهم في دعم مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية في ضوء رؤية مصر 2023 ومبادرة البنك المركزي المصري.

أكد الدكتور أشرف موافي، الرئيس التنفيذي لشركة «ليمتليس كير»، أن «ليمتليس كير»، هي شركة متخصصة في إعداد برامج الرعاية الصحية، وتشغيل وإدارة خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن إمكانية تشغيل وإدارة المعامل الطبية والأشعة والمستشفيات المتخصصة، وتقديم استشارات والدعم الفني للخدمات الطبية وطريقة تأمينها ودعمها.

أوضح أن «ليمتليس كير»، تقدم خدمات الإدارة الذاتية لخدمات الرعاية الصحية، مثل عمل «خط ساخن»، أو «كول سنتر»، أو توفير فريق طبي للموافقات الطبية، فضلاً عن التعاقد مع المستشفيات، ومراكز أشعة، ومراجعة القوانين والإجراءات واللوائح وإعدادها، فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمة، وصولاً لمرحلة تسوية المطالبات والمدفوعات.