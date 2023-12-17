كينو: واجهت الأهلي فترة احترافي بمصر.. الأحمر فريق شرس

تحدث البرازيلي كينو لاعب فريق فلومنينينسي ، عن مواجهة فريقه أمام الأهلي المقرر إقامتها غد الإثنين لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية ، والتي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.





وقال كينو في تصريحاته اليوم الأحد ، عن اللقاء : تقابلت مع الأهلي خلال تمثيلي فريق بيراميدز قبل 5 سنوات واحترافي في مصر ، الأهلي صاحب خبرات عريضة ويمتلك شراسة في المواجهات الكبرى ويجيد استغلال الكرات المرتدة ، ونعلم ذلك".

وواصل " على المستوى الشخصي أعلم قيمة الأهلي ونقلت تلك الأمور إلى باقي اللاعبين ، سنبذل قصارى الجهود من أجل التقدم في البطولة وبلوغ النهائي.

تصريحات ميلو بشأن اللقاء ..

وأعرب فيليبي ميلو لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي عن تطلعه لانتصار فريقه خلال مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية أمام الأهلي غد الإثنين ، والسير نحو اللقب العالمي.



على صعيد متصل وقال ميلو في تصريحات نقلها الاتحاد الدولي للعبة “لقاء الغد سيكون صعبًا للغاية، الأهلي فريق منظم ويعرف كيفية التعامل في المواجهات الكبرى ، سبق وأن لعبت أمام الأهلي مع بالميراس في مواجهة تحديد المركز الثالث وانتهى اللقاء بخسارتنا بركلات الترجيح”.

وواصل : “الأهلي فريق يعمل بجدية ، وعلينا الحذر من المواجهة ، هو فريق قوي بالفعل ويملك مدربون كبار، علينا العمل بروح عالية وإعادة البطولة إلى أمريكا الجنوبية من جديد ، الأمر ليس سهلاً”.