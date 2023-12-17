محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

إعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الاول لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك على النحو التالى:

الصف الثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي:

• تبدا الامتحانات من الاربعاء 10 يناير الى الخميس 11 يناير 2024

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي

• تبدا الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام)

• تبدا الامتحانات اعتبارا من الاربعاء 10 يناير الى الاثنين 15 يناير 2024

الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي (صم)

• تبدا الامتحانات اعتبارا من الاربعاء 10 يناير وحتى الاحد 14 يناير 2024

الصف الثامن الابتدائي (صم)

• تبدا الامتحانات اعتبارا من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024

الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين)

• تبدا الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024

الصف السادس الابتدائي (مكفوفين)

• تبدا الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين

• تبدا الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين

• تبدا الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

النقل الاعدادي المهني

• تبدا الامتحانات من من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى العام والرياضي

• تبدا من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين

• تبدا من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني

• تبدا من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين

• تبدا من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

النقل الثانوي الفني للصم

• تبدا من اربعاء 10 يناير وحتى الاربعاء 17 يناير 2024

النقل الاول والثانى الثانوي للمكفوفين

• تبدا من الاربعاء 10 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024

النقل الاول والثانى الاعدادى العام والرياضي

• تبدا من الاحد 14 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

على ان تبدأ اجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين

وجه محافظ القليوبية سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب،مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.