بي تك والبنك التجاري يصدار سندات توريق بمليار جنيه

أعلنت بي تك الشركة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والالكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن إتمام طرح الإصدار الثانى لسندات توريق بما يقارب مليار جنيه، تم إصدارها على شريحتين مختلفتين في آجال، أولوية السداد، درجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.

وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح البنك التجاري الدولي ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل مدته عامين بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

حصلت السندات على تصنيف ائتماني P1 / P1 (Prime one)، نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة، والتي تعد أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.

تأتي عملية التوريق الثانية في ظل شراكة استراتيجية ناجحة بين بي تك والبنك التجاري الدولي بعد إصدار الطرح الأول لسندات توريق بقيمة 1.038 مليار جنيه في بداية العام الحالى على ثلاث شرائح مختلفة.

قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك: "نسعد بنجاح شراكتنا مع البنك التجاري الدولي في إتمام الإصدار الثانى لبرنامج سندات التوريق ضمن برنامج تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه، والتي تعد علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، ويعكس هذا الإصدار قوة المركز المالي للشركة، وثقة المؤسسات المالية والجهات المستثمرة في قدراتنا المالية والتشغيلية، كما أنه يدعم خططنا للتوسع في أعمالنا وتقديم منتجات وخدمات جديدة لعملائنا".

أضاف أن هذا الإصدار سيساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانة بي تك كشركة رائدة في مجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي، لتلبية احتياجات العملاء كافة، ومواصلة جهود الشركة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.

تابع عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر "أن نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجاري الدولي لدعم نمو السوق المصري مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الإصدارات لسندات التوريق بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معرباً شكره لجميع أطراف عملية الإصدار والذي يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام تاسع إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 42.9 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.