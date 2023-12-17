مد طلبات تقديم الترشح لعضوية 3 شعب تجارية بالإسماعيلية

أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن مد طلبات التقديم لطلبات الترشح لعضوية 3 شعب.

أوضح الشافعي مد فترة تقديم طلبات الترشح في شعبة تجارة السيارات وشعبة المصوغات والساعات وشعبة تجارة البقالة والمواد الغذائية.

وتقرر مد فترة التقديم بطلبات الترشح الي غدا الاثنين، الموافق 15-1-2024، علي أن تقدم الطلبات بإدارة الشئون الإقتصادية بالدور الخامس.

وكان الشافعي، قد قرر تشكيل لجنة الخدمات والمنبثقة من مجلس الإدارة برئاسة سكرتير عام الغرفة و ٥ من أعضاء المجلس.

وبحسب القرار، يكون للجنة بعض المهام منها إعداد و توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من العيادات والمعامل والصيدليات و الأندية الإجتماعية وقاعات الأفراح لتقديم خصومات بنسبة معينة للتجار المنتسبين للغرفة المجددين العضوية.

و تقرر تشكيل لجنة برئاسة سعيد شعيب سكرتير الغرفة التجارية وعضوية كلا من أحمد سامي سليم امين صندوق مساعد، علي العدوي، أحمد موسي،حاتم العدوي، محمد فايق.

من جانبه أكد سعيد شعيب سكرتير الغرفة ورئيس اللجنة، أن القرار يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات فعالة للتجار و المنتسبين للغرفة التجارية بالإسماعيلية.