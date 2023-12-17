الزمالك ضيفًا على شباب طائرة الأهلي بدوري الجمهورية

يلتقي فريق شباب النادي الأهلي ١٩عام للكرة الطائرة، في مباراة هامة مساء اليوم الأحد، عندما يستضيف نظيره الزمالك، خلال اللقاء الذي يقام بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الجمهورية.





من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة الأهلي بمقر الجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

وخلال مران الأحمر الأخير، حرص الجهاز الفني على تكثيف جرعة التدريبات البدنية بالإضافة إلى تدريبات الإرسال والاستقبال والإعداد وحائط الصد والضربات الساحقة لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز خلال المباراة.

استضافة الأهلي بطولة أفريقيا للطائرة ..

على صعيد آخر ، أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي على أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وافق على استضافة الأهلي بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» والمؤهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح العوضي أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية خلال الفترة المقبلة.