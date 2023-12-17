الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

يسرا تكشف كواليس أول لقاء جمعها بالمخرج يوسف شاهين

يسرا
يسرا

نظم مهرجان الجونة السينمائي جلسة حوارية للنجمة يسرا، ضمن فعاليات نسخته السادسة، والتي انطلقت يوم 14 ومقرر أن تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري .

 

وتحدثت يسرا عن علاقتها بالكاتب الكبير وحيد حامد، وأول عمل قدمته معه، قائلة:« أول فيلم كان "أرزاق يا دنيا" مع نور الشريف متابعة: كنت لسه فى بداية معرفتي بيه، والحقيقة لقيته شخص تشتاقله طول الوقت إنك تقعد معاه وتشكيله همومك ومشاكلك وهو بيقدر يحلها وبيفكر دايمًا فى الواحد ».

 

وكشفت يسرا كواليس أول مقابلة جمعتها بالمخرج الكبير يوسف شاهين، قائلة: « أول مرة قابلته قلت له مش هعرف أشتغل معاك علشان خفت من الفشل وانه هيكون ليه أثر كبير عليا ».

 

يسرا: يوسف شاهين صمم أغير لون شعري

وتابعت يسرا حديثها عن يوسف شاهين، قائلة:« صمم إني أغير لون شعري من البلوند إلى الأسود، ولما ادانى ورق حدوتة مصرية قريته 10 مرات مفهمتوش خالص، وهو الأول كان عارض عليا دور الأخت وأنا قلت له إنى عاوزة دور مراته واعتذرت عنه وبدأت أعمل أشياء حتى يكرهني ».

 

وتابعت يسرا:"بعد 3 شهور وانا كنت قاعدة عند خالتى ونايمة لقيت واحد داخل عليا (يوسف شاهين) الأوضة وبيصحينى فجأة ويقولى قومى علشان عندنا تصوير الفيلم، والبسى عقبال ما أعملك القهوة، وكمان فتح الدولاب ونقى كل اللبس بتاع الشخصية فى الفيلم وقلت له حاضر يا أستاذ وعملت الفيلم بنفس الملابس اللى اختارها". 

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