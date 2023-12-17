الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الثأر فرصة تين هاج الأخيرة مع مانشستر يونايتد عبر بوابة ليفربول

تين هاج
تين هاج

بات الثأر فرصة إريك تين هاج الأخيرة لمواصلة قيادة مانشستر يونايتد بعد النتائج السلبية مع الشياطين الحُمر وقيادته إلى الهاوية.

أقصى مانشستر يونايتد من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بعد تذيله مجموعته ليخرج من كافة المسابقات الأوروبية ويفشل في فرصة الهبوط إلى الدوري الأوروبي.

أصبحت أيام تين هاج معدودة مع مانشستر يونايتد وقد تكون مباراة ليفربول والتي تعد ثأرية فرصة للشياطين الحمر للانطلاق من جديد، رغم صعوبة اللقاء.

المباراة تحمل ذكريات مؤلمة للشياطين الحمر بعدما اكتسح ليفربول مانشستر يونايتد في المواجهة الأخيرة التي جمعت بينهما بسباعية نظيفة على ملعب انفيلد، في هزيمة ثقيلة وقاسية، ووصف تين هاج تلك المباراة ب "الذكرى السيئة".

سقط مانشستر يونايتد في آخر 4 مباريات على ملعب " آنفيلد " ويأمل الشياطين الحُمر في كسر هذه السلسلة السلبية، ولن تكون مهمة تن هاج سهلة، لا سيما أن هناك 11 لاعبًا من الفريق مهددين بالغياب عن اللقاء.

لدى ليفربول 37 نقطة في صدارة  جدول الدوري الإنجليزي، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 27 نقطة ويقبع في المركز السابع.

ويأمل رجال تين هاج في تحقيق الانتصار على ليفربول لتكون نقطة تحول لدى الشياطين الحمر فيما تبقى من الموسم الكروي الجاري.
 

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