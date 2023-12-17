إزالة 159 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء ، في جميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ، ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

واستعرض المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، علي مدار الأسبوع الماضى.

وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز، ( بني مزار – مطاي- سمالوط – أبوقرقاص- المنيا – ملوى- مغاغة) ، من إزالة 159 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية، ففي مراكز ، (بني مزار ، المنيا ، ملوى) ، تم إزالة 103 حالات تعدِِ بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية، منها، 84 حالة تعدِِ في قري ، ( الحسينية – القصبي – أبوجرج – بني علي ) والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، و7 حالات تعدِِ بقريتى بنى محمد سلطان و البرجاية ، وردم حفر قواعد خرسانية في المهد بحى غرب مدينة المنيا ، و 12 حالة تعدِِ بالبناءال مخالف بقريتى ، ابشادات ، و تونا الجبل ، وأحياء بمدينة ملوى .

وفي مراكز ، ( مطاي ، سمالوط ، أبوقرقاص، مغاغة )، نفذت الوحدات المحلية حملات للإزالة ، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 56 حالة تعدِِ منها ، 15 حالة تعدِِ بقرية بردنوها ، وحي شمال وشرق مدينة مطاى ، و 24 حالة تعدِِ قى قريتى شوشة ، و قلوصنا ، و الأحياء الرئيسية بمدينة سمالوط ، وفى أبوقرقاص تم إزالة حالتي تعدِِ بدون ترخيص ، و 15 حالة تعدِِ بقرى ، ميانة ،و طنبدى ، و آبا ، و حى شمال مدينة مغاغة ، وتم التعامل الفوري والإزالة ، حتى سطح الأرض ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.