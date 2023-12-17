الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرقام من سجل مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد

في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ، يستضيف نادي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، في لقاء مرتقب يقام لحساب الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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وخلال المواجهات الخمس الأخيرة ، تمكن فريق ليفربول من تحقيق 4 انتصارات ليفربول الفوز في 4 مباريات من آخر 5 مواجهات جمعته باليونايتد في الدوري، مسجلًا 4 أهداف على أقل تقدير في تلك الانتصارات.
وحقق اللاعب الدولي محمد صلاح رقمًا فريدًا مع فريقه ليفربول بتسجيله 10 أهداف أمام اليونايتد على صعيد المواجهات في الدوري الإنجليزي .
كما يعد صلاح زائرًا دائمًا للشباك أمام اليونايتد خلال آخر 6 مواجهات.

انتصارات اليونايتد على الريدز تحت قيادة مدرب ليفربول يورجن كلوب ..

وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق 4  انتصارات فقط ، من مشاركته في 18 مباراة أمام ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب ، مكتفيًا بتحقيق 7 تعادلات ، وتلقي 7 هزائم.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.
خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

بينما يأتي تشكيل اليونايتد المتوقع كما يلي :
حراسة المرمى: أونانا.
خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، لوك شاو، دالوت.
خط الوسط: كوبي ماينو، أمرابط، ماكتومناي.
خط الهجوم: راشفورد، هويلوند، جارناتشو.

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