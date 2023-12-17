أرقام من سجل مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ، يستضيف نادي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، في لقاء مرتقب يقام لحساب الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وخلال المواجهات الخمس الأخيرة ، تمكن فريق ليفربول من تحقيق 4 انتصارات ليفربول الفوز في 4 مباريات من آخر 5 مواجهات جمعته باليونايتد في الدوري، مسجلًا 4 أهداف على أقل تقدير في تلك الانتصارات.

وحقق اللاعب الدولي محمد صلاح رقمًا فريدًا مع فريقه ليفربول بتسجيله 10 أهداف أمام اليونايتد على صعيد المواجهات في الدوري الإنجليزي .

كما يعد صلاح زائرًا دائمًا للشباك أمام اليونايتد خلال آخر 6 مواجهات.

انتصارات اليونايتد على الريدز تحت قيادة مدرب ليفربول يورجن كلوب ..

وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق 4 انتصارات فقط ، من مشاركته في 18 مباراة أمام ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب ، مكتفيًا بتحقيق 7 تعادلات ، وتلقي 7 هزائم.



ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.



بينما يأتي تشكيل اليونايتد المتوقع كما يلي :

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، لوك شاو، دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، أمرابط، ماكتومناي.

خط الهجوم: راشفورد، هويلوند، جارناتشو.