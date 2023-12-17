إصابة مصري وألمان.. تفاصيل حادث أتوبيس سياحي بطريق حتشبسوت غرب الأقصر

أصيب 14 شخص، بطريق مدخل حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، إثر انحراف أتوبيس سياحي، من جنسيات مختلفة.

وتلقى مرفق إسعاف الأقصر، إشارة بوجود إصابات إثر انحراف أتوبيس سياحي، بمدخل طريق معبد حتشبسوت بغرب الأقصر، وعلى الفور تم الدفع بعدد حوالي 20 سيارة إسعاف تحت قيادة الدكتور معمر عبد الهادي، مدير عام مرفق إسعاف جنوب الصعيد، والتي وصلت إلى موقع الحادث بسرعة كبيرة، وتم نقل المصابين إلى مستفشيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وعلمت الوفد من مصدر مسؤول، أن عدد المصابين 14 مصابًا، منهم مصري وهو سائق الحافلة، وإسباني، وهولنديين، و10 ألمان.

وتحركت الجهات الأمنية وسلطات مجلس المدينة إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر لمتابعة اسباب وملابسات الحادث.

كما قدمت هيئة الرعاية الإسعافات الأولية اللازمة لكافة المصابين، وحرصت سلطات محافظة الأقصر على التواصل مع كافة الهيئات المعنية؛ لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان عليهم.