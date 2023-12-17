وصول 4 مصابين من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية

وصلت 40 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وفقا ما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها.

وأشار مراسل القناة إلى أن 4 مصابين وصلوا من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية.

نادي الأسير يعلن اعتقال 20 فلسطيني بـ 5 محافظات خلال 24 ساعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم 20 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون المحررين في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله، وطولكرم التي شهدت عدوانًا كبيرًا، ورافق ذلك سقوط شهداء، إلى جانب عمليات الاعتقال وعمليات التخريب الواسعة التي طالت مخيم نور شمس، وتحديداً البنية التحتية.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو (4540)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. وتشمل المعطيات السابقة من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

أفاد شهود عيان بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسًا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ويتزامن الاقتحام مع دعوات أطلقها مستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول عيد الأنوار اليهودي الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل منذ عام 1994.