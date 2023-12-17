بعد 7 شهور عمل .. تقدم بنسب الإنشاءات بمشروع تطوير كورنيش قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق،

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد و سامح بدراوي مدير مديرية الاسكان والمرافق ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية الصعيد ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

نسب إتمام الإنشاءات

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بنسبة بلغت 34% ، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبه بلغت 100% ،كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية ( خط الانحدار الرئيسي) بنسبة 95% ،ونسبة تنفيذ المبني الاداري 18% ،وبلغت نسبة تنفيذ دورات المياه العامة 65 %، وبلغت نسبة تنفيذ الأكشاك الخرسانية 70% ، وبلغت نسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 60 % ،وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 70 % .

وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل لاجمالي 92 خازوق 60 % . وأضاف عبد الباقي، أن ذلك يأتي استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.