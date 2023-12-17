19 ألف مشروع لتوفير فرص عمل لشباب الشرقية

بتكلفة 3 مليار جنيه..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة وذلك لتوفير ٥٥ ألف و ٧١٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و ١٦٢ مليون و٤٢٨ ألف جنيه، حيث تم تنفيذ ١٩ ألف و ٧١ مشروع، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ١٧ديسمبر 2023م.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك، تجارة مفروشات،مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٠٦ مشروع بقيمة ٣٨١مليون و ٥٤٤ ألف و ٢٠٩ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق حي أول ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٥٥ مشروع بقيمة ٣٦٧ مليون و ٦٤٦ألف و ٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٢٨ مشروع بقيمة ٣٤٧ مليون و ٦٨٠ ألف جنيه و ٢٥٠جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.