مواجهة مخالفات البناء.. 8 ملفات تركز عليها المحليات الفترة المقبلة

شهد ملف المحليات خلال السنوات الماضية، إنجازات غير مسبوقة في المجالات والملفات التى تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية، من أجل تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها المواطن من الدولة.

ووضعت ثورة 30 يونيو مصر على طريق التقدم والبناء والتنمية والخير، كما أن الاستثمارات التي تم ضخها في مجالات الإدارة المحلية، دليل على العدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات.

وتتابع وزارة التنمية المحلية،عدداً من الملفات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من أي تجاوزات وإنفاذ القانون.

ويأتي من أبرز الملفات التي تتابعها وزارة التنمية المحلية بالمحافظات ما يلي:

8 ملفات تركز عليها المحليات الفترة المقبلة

- متابعة استعدادات موسم الشتاء بكل المحافظات للحد من أي طارئ يتعلق بحالة الطقس والأمطار.

- التعامل مع الإشغالات وتطهير الشوارع والميادين.

- تكثيف أعمال النظافة والتفاعل مع شكاوى المواطنين لاستعادة المظهر الحضاري.

- العمل على التحول الرقمي للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري.

- رصد مخالفات البناء أولا بأول والعمل على إزالتها والتعامل الفوري معها.

- الاستعداد لتدريب عاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح الجديد.

- متابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقها مجلس الوزراء ومنها السكر والأرز لتخفيف العبء عن المواطنين.

- التوسع في منافذ السلع بالمحافظات من أجل خدمة المواطنين.