تشافي: برشلونة يمر بأسوأ فتراته التاريخية

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني ، على التعادل الأخير لفريقه أمس السبت أمام فالنسيا بهدف لمثله، عند الجولة 17 من منافسات الدوري الإسباني.





وفي تصريحاته عقب اللقاء ، أكد تشافي على أن برشلونة بوضعه الحالي يعد من أسوأ الفرق الأوروبية من حيث الأداء الفني ، الفريق في كل مباراة يضيع أكثر من فرصة محققة بغرابة شديدة إنه أمر مؤسف، لكن علينا أن في الوقت ذاته أن نمنح الثقة بالكامل للاعبين.



وواصل “ هدف فالنسيا في مرمانا جاء من خطأ فني، لكن هذا لا يعفينا من التأكيد على عدم ثباتنا على مستوانا الفني ، لا يمكننا أن نتعامل مع الفرص التي أتيحت لنا للتسجيل في المباراة بهذه الطريقة ”.

وأضاف “نعاني من عدم التدعيمات خلال فترة الانتقالات على مدى عامين، برشلونة يعاني من أخطاء محددة في الملعب وعليه دعم هذه المرامز، بسبب قلة التركيز، ويجب علينا تحسين الأمر.

سقوط برشلونة ..

وتعادل فريق برشلونة خارج ملعبه مع فالنسيا بهدف لمثله، أمس السبت، على استاد ميستايا معقل الخفافيش، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تقدم جواو فيلكس لبرشلونة في الدقيقة 55 وبعد ربع ساعة تعادل فالنسيا عن طريق هوجو جيامون.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، ويحتل فالنسيا المركزالعاشر برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي - أراخو - بالدي - كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - فيليكس - رافينها.

بينما خاض فالنسيا أمام برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كوريا - دياخابي - موسكيرا - غاسيوروفسكي.

خط الوسط: لوبيز - غويلامون - جارسيا فايا.

خط الهجوم: ياريمشوك - بيراليس - ديورو.