الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جنوب الوادي تُنظم حزمة ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان خلال الشهر الجاري

الندوة
الندوة

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة، بجامعة جنوب الوادي،  فى شهر ديسمبر الجاري، سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي. 

 

في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

وعُقدت أولي هذه الندوات، اليوم الأحد، بكلية الطب بقنا بحضور الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد الكلية والدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة ومحمود ياسين أخصائي التوعية بالصندوق.

 

بيّن الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد الكلية ضرورة توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعة كما أشاد بحرص جامعة جنوب الوادي على الارتقاء بدور الشباب وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى القضايا التنموية والنهوض بمستقبل البلد . 

 

واكد الدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطى المخدرات والتوعية بمخاطرها واضرارها على الفرد والمجتمع وضرورة تكوين وعى اجتماعي وثقافي وصحى بأضرار آفة المخدرات. 

 

 وأشار محمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة بان هذه الندوة انما تأتي ضمن سلسله من الندوات التوعوية والتي بدأت بكلية الطب بقنا ثم كليات الاعلام والحقوق والتجارة والحاسبات والمعلومات. 

 

 وتحدث محمود ياسين أخصائي التوعية بالصندوق عن أنواع المخدرات و الآثار السلبية للتعاطي و التأثيرات الناتجة عن الإدمان نفسياً و عصبياً و مضاعفات الإدمان، و شهد الندوة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وحشد من طلاب الكلية. 

 

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