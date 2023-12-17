محاضرة علمية بالشرقية عن تطبيق تقنية البيوفلوك وتأثيرها على إنتاج أسماك البلطي النيلى

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه تم تنظيم محاضرة علمية عن تطبيق تقنية البيوفلوك ومتطلباتها وتأثيرها على جودة المياه و

إنتاج أسماك البلطى النيلي.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة شهيرة الحنفى رئيس مركز بحوث صحة الحيوان، والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر، و الدكتور عاطف عوض الله مدير إدارة الدواجن، والدكتورة مريام نعيم رئيس قسم الأسماك، ومديرو الإدارات بالمديرية والإدارات الخارجية وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، وعدد من الاطباء والإداريين العاملين بالمديرية

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن مثل هذة اللقاءات العلمية تأتى فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة، وسعى المديرية، وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وألقى الدكتور أشرف سليمان أستاذ جودة المياه والتربة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية وأستشارى تقنيات الإستزراع السمكى الحديثة، محاضرة عن تطبيق تقنية البيوفلوك ومتطلباتها وتاثيرها على جودة المياة وانتاج اسماك البلطى النيلى، ودارت فصولها حول تقنية البيوفلوك ومتطلباتها لتنفيذها كنظام للإستزراع السمكى المكثف، وخصوصا أسماك البلطى بالأحواض الأسمنتية، لما تحمله من فوائد إقتصادية للمربين، بتقليل إستهلاك الأعلاف عالية السعر بنسبة تصل إلى ٣٥-٤٠% من ناحية، ومن ناحية أخرى الحفاظ على نظافة الأحواض التى لا تحتاج فى هذه الحالة إلى تغيير المياه، وتأثير البيوفلوك على جودة المياه.

وأوضح أن من فوائد البيوفلوك؛ الحصول على سمك عضوى ذو جودة عالية، مع إمكانية زيادة كثافة الأسماك بالأحواض، مما يعطى محصول سمكي عالي.

وشهدت المحاضرة مناقشة حرة عرض فيها الحضور استفساراتهم مقدمين الشكر على المعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال المحاضرة.

وفى نهاية المحاضرة قام مدير المديرية بتكريم الأطباء البيطريين، والعاملين الحاصلين على دورة إعداد القادة ودورة التحول الرقمي.