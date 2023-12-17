المشدد 10 سنوات لسيدة حاولت قتل فتاة في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمة "ع.ا.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامها بالشروع في قتل المجنى عليها "ك.ف.ف" بأن تعدت عليها بسلاح أبيض وضربها فى رأسها بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج،

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا يفيد بإصابة المجنى عليها في رأسها وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين فقامت بضربها بسلاح أبيض ، كما قامت بسحلها على الدرج قاصدة قتلها واستخدمت أيضا أداة حديدية للتعدى عليها ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.