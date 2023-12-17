الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر إلكترونيًا

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

 فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر وذلك استعدادًا لدفعها وتجنبًا لانقطاع  خدمة الإنترنت المنزلي.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

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تنظيم الاتصالات يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه نتيجة لتأثر خدماتها

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر للتحول الرقمي والتسهيل على المواطنين.

ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر:

يمكن الدخول على موقع المصرية للاتصالات من خلال الرابط https://billing.te.eg/ar-eg

إدخال كود المحافظة

إدخال رقم التليفون الأرضي

الضغط على كلمة "عرض الفواتير"

تظهر أمامك كافة الفواتير المراد سدادها

الضغط على كلمة سدد

يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من منتصف كل شهر في منتصف الشهر الثاني وفي حال عدم التسديد يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط وإذا استمر عدم الدفع يتم منع الخط خلال مدة تصل إلى شهر.

طرق الدفع

يمكن دفع فاتورة التليفون الارضي من خلال الآتي:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات

فوري

مصاري

أمان

خدماتي

ماكينات البريد 

خدمة بي 

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