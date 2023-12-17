جوجل توقف تشغيل ملفات تعريف الارتباط لـ 30 مليون شخص في 4 يناير

أعلنت شركة جوجل الخميس أنها ستبدأ عملية الذبح التي طال انتظارها لملفات تعريف الارتباط على الإنترنت بدءًا من الرابع من يناير، حيث ستحظرها على 1% من مستخدمي Chrome، أو حوالي 30 مليون شخص. إنها الخطوة الرئيسية الأولى في مشروع Privacy Sandbox، الذي يهدف إلى استبدال ملفات تعريف الارتباط بنوع مختلف من التتبع الذي تقول Google إنه أفضل لخصوصيتك.

على مدار الثلاثين عامًا الماضية، استخدمت مواقع الويب وشركات التكنولوجيا ما يسمى بـ "ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية" باعتبارها الطريقة الأساسية لتتبع المستهلكين عبر الإنترنت. هل كان زوج الأحذية الذي أضفته إلى سلة التسوق الخاصة بك قبل ثلاثة أسابيع يتابعك في الإعلانات على الويب؟ من المحتمل أن تكون هناك ملفات تعريف ارتباط تابعة لجهات خارجية.

تتيح ملفات تعريف الارتباط هذه لمواقع الويب الشراكة مع شركات أخرى بما في ذلك Google والعديد من الشركات الأخرى لمراقبة كل ما تفعله عبر الإنترنت. يعد هذا أمرًا رائعًا بالنسبة للشركات، ومضرًا لخصوصيتك لأنه يعني أن هناك الكثير من الشركات التي يمكنها الاحتفاظ بسجل لجميع تصفح الويب الخاص بك.

3 مليارات من مستخدمي Chrome على وشك رؤية نافذة حماية الخصوصية المنبثقة هذه

بدلاً من ملفات تعريف الارتباط، قدمت Google مجموعة جديدة من الأدوات التي تجعل متصفح Chrome نفسه يراقب ما تفعله عبر الإنترنت.

بشكل أساسي، تظل هذه البيانات على جهازك، ويقوم متصفحك بتصنيفك إلى فئات مختلفة، أو "موضوعات الإعلانات" كما يطلق عليها جوجل. فكر في "محب اليوغا" أو "الشباب المحافظ". يمكن لمواقع الويب أن تسأل Chrome عن الفئات التي تنتمي إليها، لكنها لن تتمكن من معرفة هويتك بالضبط (على الأقل عدم استخدام ملفات تعريف الارتباط، فهناك تقنيات أخرى أقل شيوعًا).

لا تخطئ، فلا يزال Chrome يتتبعك، ويقوم بذلك بطريقة لا تفعلها المتصفحات مثل Firefox وSafari. لكن معظم الأشخاص لا يكلفون أنفسهم عناء تغيير المتصفحات، وإذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن الإصدار الجديد اللامع من جوجل يعد خطوة للأمام فيما يتعلق بالخصوصية لأنه يكشف عن معلومات أقل عنك وعن ما قمت به على الإنترنت.

قال فيكتور وونج، المدير الأول لإدارة منتجات الخصوصية في جوجل: "إننا نجري أحد أكبر التغييرات على كيفية عمل الإنترنت في وقت يعتمد فيه الأشخاص، أكثر من أي وقت مضى، على الخدمات والمحتوى المجاني الذي يقدمه الويب".

صرح Sandbox لـ Gizmodo في مقابلة في أبريل 2023: "إن مهمة فريق Privacy Sandbox بشكل عام هي الحفاظ على خصوصية نشاط الأشخاص عبر إنترنت مجاني ومفتوح، وهذا يدعم مهمة الشركة الأوسع، وهي التأكد من أن المعلومات ولا يزال في متناول الجميع ومفيدًا".