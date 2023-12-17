صفقة على أسهم مرسى علم للتنمية السياحية بـ 4.3 مليون جنيه

شهدت جلسة اليوم في البورصة تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مرسى علم للتنمية السياحية.

قالت البورصة في بيان انها شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مرسى علم للتنمية السياحية لعدد 1.998 مليون سهم بقيمة 4.308 مليون جنيه.

يشار إلى أن مرسى علم للتنمية السياحية، سجلت خسائر بقيمة 1.87 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.62 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.