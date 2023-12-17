المؤبد لمتهم بقتل سيدة بسبب خلافات بينهما في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.خ.ص" بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليها "ن.خ" بأن طعنها بمطواة، كما شرع في قتل المجنى عليها "ن.خ" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها إثر التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة، والشروع في قتل المجنى عليها الثانية وإصابتها بسلاح ناري، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجنى عليهما فقام بالتعدى عليهما بالضرب بمطواة مما أدى إلى مصرع الأولى وإصابة الثانية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.