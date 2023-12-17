جهود مصر في إعادة تشكيل الرأي العام العالمي حول القضية الفلسطينية (فيديو)

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر دعمت بقوتها الدبلوماسية، موقف القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، واتخذت العديد من المسارات وعلى رأسها لقاءات واتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء العالم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" الذي يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تنوع جهودها في كل المسارات لدعم الفلسطينيين، خاصة مسار المساعدات الإنسانية وتكثيف إدخالها بصفة مستدامة ومكثفة رغم محاولات عرقلتها من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن التحركات الدبلوماسية المصرية ملموسة وناجحة، وليست فقط على مستوى المسار السياسي، بل أيضا على مستوى المسار الإنساني.

هدنة إنسانية ثالثة

وأشارت إلى قدرة مصر على فرض رؤيتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفة أنه حاليا يدور الحديث عن التفاوض بشأن إقرار هدنة إنسانية ثالثة في قطاع غزة، وساهمت مصر في إعادة تشكيل الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية.

وتابعت أن مصر أوضحت بكل قوة موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، وذلك منذ دعوتها لانعقاد قمة القاهرة للسلام، كما أكدت رفضها المخطط وتصفية القضية الفلسطينية خلال المؤتمر، داعية للعودة إلى المسار السلمي بإحياء حل الدولتين وفقا لحدود 1967، والتفاوض السياسي.

اليوم الـ72 للعدوان الصهيوني على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات بجروح مختلفة، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي المستمر برًا وجوًا وبحرًا، على مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم الـ 72 للعدوان.

وقالت مصادر طبية بجهاز الدفاع المدني إن 20 شخصًا استشهدوا على الأقل في قصف لطائرات الاحتلال استهدف عدة منازل في البلدة القديمة من مدينة غزة ومحيط مستشفى المعمداني والجامع العمري الكبير.

وبحسب "أ ش أ" أضافت المصادر أن آليات الاحتلال تواصل تمركزها في ميدان فلسطين بمدينة غزة، وتحاصر المستشفى المعمداني والبلدة القديمة من المدينة، وأشارت إلى أن 9 أشخاص، استشهدوا في قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المُسيرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.