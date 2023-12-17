بسبب 800 جنيه.. عاطل يتخلص من موظفة والمحكمة تصدر قرارها

اجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل متهم بقتل موظفة لسرقتها داخل شركته فى حدائق القبة لجلسة 31 ديسمبر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة وأمرت النيابة بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وكشفت مناظرة نيابة حدائق القبة لجثة المجني عليها، بأنها توفيت نتيجة تلقيها عدة ضربات مميتة في الرأس والعنق.

وبإجراء التحريات و التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة .

واعترف المتهم في التحقيقات، بأنه قتل المجني عليها بأن ضربها بآلة حادة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي 800 جنيه.

ونسبت النيابة للمتهم اتهامات بقتل المجني عليها عمدًا المقترنة بجناية السرقة، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.