31 ديسمبر.. استكمال محاكمة عامل أنهى حياة موظفة لسرقتها

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل محاكمة عامل لاتهامه بإنهاء حياة موظفة لسرقتها لجلسة 31 ديسمبر الجاري.

البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

بسبب خلافات أسرية.. عامل يشعل النيران بجسد والد زوجته المسن بدار السلام



استقبل مستشفى دار السلام المركزي مسن في العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابًا بحروق متفرقة بالوجه والرقبة والذراعين تعدى عليه زوج ابنته وأشعل زجاجة بيروسول في وجهه بسبب مشادة كلامية بينهما نتيجة خلافات أسرية وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول "محمود . ج . م . ا" 67 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بحروق متفرقة بالوجه والرقبة والذراعين .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصاب إتهم زوج نجلته "أشرف . م . ح . ر" 40 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بإشعال زجاجة بيروسول في وجهه أدت إلي حدوث إصابته على أثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



