الأحد 17 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استعلم عن الأسماء الجديدة لمعاش تكافل وكرامة

المعاشات
المعاشات

تكافل وكرامة.. يبحث عدد من أصحاب المعاشات “تكافل وكرامة”، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023 وذلك لجميع المستحقين في الدولة وأيضا طرق الاستعلام عن الاسماء الجديدة.

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ومن الممكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023 

وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط، من هنـــــا.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023 لـ أكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية خلال منتصف شهر الجاري.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط.

ثم الضغط على اختيار برنامج تكافل وكرامة.

تدوين المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

ثم تحديد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

لابد من إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

ثم اضغط على كلمة "استعلام"

ستظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023

 أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

- بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

يذكر أنه قد اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023 للمواطنين في منتصف كل شهر، وذلك من كافة الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي.

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