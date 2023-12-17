20 ديسمبر.. الحكم على 8 متهمين باستعراض القوة والتسبب بقتل شخص ببنها

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، قرارا بحجز محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة ضد أفراد الشرطة المكلفة بمعاينة منزل أحد المتهمين، واتهامهم بقتل أحد الأشخاص أثناء مروره بمكان الواقعة، وكذلك شروعهم في قتل رقيبي شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، للحكم في جلسة 20 ديسمبر.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1700 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014، والمقيدة برقم 384 لسنة 2014 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد س ع"، "محمد ع م"، و"احمد و ع"، و"أحمد و ع"، و"أحمد م ع"، و" أحمد ف ع"، و"محمد ف ع"، و"مصطفي ف ع"، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم 6931 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر وكان ذلك باستخدام الأسلحة النارية "فرد خرطوش ، بنادق آلية" موضوع التهم التالية بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر علي النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة واقترنت بها الجنايتان التاليتان، أنهم في ذات المكان والزمان قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد ف"، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتهم "مصطفي ن"، في القضية رقم 6931 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر، وكذا قتل من يعترض طريقهم، وأعدوا لذلك أسلحة نارية " بنادق آلية وفرد خرطوش وذخیرة"، وتوجهوا إلى مسكن المتهم سالف الذكر للفتك به وما أن شاهدوا قوات الشرطة أمام منزل الأخير حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم فحادت إحداها عن الهدف وأصابت المجني عليه الذي تصادف مروره بمكان الواقعة فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص به والتي أودت بحياته.