الأهلي ٢٠٠٣ يواجه سموحة في بطولة الجمهورية

يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيقًا على سموحة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الأحد، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراة اليوم وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز على سموحة، من أجل مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب، ويمتلك الفريق في رصيده ٣١ نقطة، وسجل ٣٠ هدفًا، مقابل ١٢ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كل من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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