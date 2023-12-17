هيلث إنسايتس آسيا تطبق نظام Medica CloudCare

أعلنت شركة هيلث إنسايتس آسيا، المتخصصة في مجال برامج إدارة الأنظمة الطبية عن تطبيق وتفعيل نظام Medica CloudCare في واحدة من أكبر المستشفيات الخاصة في ماليزيا وجنوب شرق آسيا، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية الخاصة بالمستشفى، فضلاً عن خفض تكاليف الرعاية وتقديم خدمة طبية منافسة تناسب جميع المرضى.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة هيلث إنسايتس آسيا، التي تستهدف تقديم حلول مبتكرة لدعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية والمساهمة في الاستدامة البيئية والاقتصادية الخاصة بالمؤسسات الطبية، إضافة إلى العمل المتواصل طبقاً لخطط واستراتيجية التوسع في المستقبل القريب لتلبية احتياجات السوق الدولية المتزايدة. ويقدم تطبيق Medica CloudCare حلوله لما يقرب من 1050 سرير في الوقت الحالي في المستشفى الرئيس، على أن تزيد إلى 1300 سرير خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى 250 سرير في مستشفى بينانج.



تهدف شركة هيلث إنسايتس اّسيا من خلال نظام "Medica CloudCare، مساعدة المستشفى على دعم السياحة الطبية من خلال توفير بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير لتلبية احتياجات المستشفيات الطبية الخاصة بالأنظمة الإدارية الداخلية مثل المخازن، والحسابات، والموردين، والسجلات الطبية الإلكترونية، والمعامل والصيدليات وغرف العمليات وغيرها.



قال المهندس ناصر شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة هيلث إنسايتس آسيا: “على مدار أكثر من 12 عاماً، نحرص على نقل ومشاركة خبراتنا في مجال رقمنة قطاع الرعاية الصحية عالمياً ومحلياً، وزيادة الوعي بمختلف الخدمات والحلول التي من شأنها المساهمة في تفعيل التحول الرقمي من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بها. ونفخر بإطلاق نظام Medica CloudCare، واحدة من أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في المنطقة الاسيوية”، مشيراً إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة في جهود هيلث إنسايتس آسيا لرقمنة وتطوير قطاع الرعاية الصحية في ماليزيا وجنوب شرق آسيا.

أضاف شحاتة: "سيساعد نظام Medica CloudCare على التحول إلى مستشفيات ذكية، مما سيمكنها من تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية للمرضى وبتكاليف أقل، كما سيساعد النظام المستشفى على تلبية احتياجات السوق الدولية بشكل أفضل."



وأشار ناصر إلى أنه يمكن لنظام Medica CloudCare دعم السياحة الطبية من خلال تسهيل عملية حجز المواعيد، وتوفير المعلومات حول مرافق المستشفى، وترجمة المستندات الطبية. بما يساعد المرضى من كافة الدول على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها بسهولة وكفاءة وبأفضل جودة.