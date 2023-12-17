انتهاء فصل الخريف وبدء الشتاء رسميًا.. والإسكندرية تستعد للنوات

غرفة عمليات الإسكندرية تحذر من نوة الفيضة الصغرى

يشهد طقس محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد صباح اليوم الأحد أجواء باردة نسبيًا على مدار اليوم مع نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. ذلك تزامنا مع اقتراب نوة الفيضة الصغرى .

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، اليوم الأحد، درجات حرارة تراوحت بين 23 درجة مئوية العظمى و13 درجة للصغرى، مع رياح نشطة على مدار الساعة بسرعة 32 كم/الساعة.

وتسود اليوم الأحد، أجواء خريفية باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار التي تكون خفيفة بنسبة سقوط 30%، مع ارتفاع في أمواج البحر الأبيض المتوسط تراوحت بين 1.5 و2.25 متر.

ويبدء فصل الشتاء الجمعة القادمة رسميًا، وتبدأ النوات تتوالى وراء بعضها في محافظة الإسكندرية تحديدًا، حيث تكون النوة المقبلة هي نوة الفيضة الصغرى، والتي هي على أعتاب المحافظة حيث يحين موعدها أحد أيام 19 و20 و21 ديسمبر، وبذلك تكون نوة الفيضة الكبرى أولى نوات فصل الشتاء رسميًا.

وحذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، من سقوط أمطار على المدينة الساحلية غدا تزامنا مع توقيت نوة الفيضة الصغرى المشهورة على الإسكندرية، التي تتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر من كل علم ومعها تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتستمر حتى الخميس المقبل.

وكثفت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها، للتحضير لـ نوة الفيضة الصغرى، والتي من شأنها ضرب أجزاء من الساحل الشمالي مصاحبة أمطار غزيرة ورياح شديدة على محافظة الإسكندرية، وذلك الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر الجاري، حيث تشهد المدينة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، واضطراب وسوء في الأحوال الجوية.

حذرت غرفة العمليات السكان الإسكندرية نتيجة التقلبات الجوية التي يصاحبها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة ويتوقع معها سقوط الأمطار خفيفة بنسبة 30%.

وأكدت أن غدا سيكون نشاط للرياح بقدر 30 كيلو مترا في الساعة، كما حذرت من ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 2.25 متر وهو ما يؤثر نسبيا على حركة الصيد، حيث إن نوة الفيضة الصغرى تشتهر بارتفاع الأمواج، كما اتخذت من فيض الأمواج عنوانا واسمًا لها.

يذكر أن نوة الفيضة الصغرى تبدأ بأمطار خفيفة، وتصبح الأمطار غزيرة،على مدار أيام النوة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج، وهي النوة التي تتزامن مع نهاية فصل الخريف وبدء فصل الشتاء.

ويعود اسم نوة الفيضة الصغرى أو نوة الفيضة الكبرى، لأن بحر الإسكندرية يفيض خلالها وترتفع أمواجه عدة أمتار، حيث يتعدى البحر سور الكورنيش ويبدأ الافتراش على الطريق.

وتبدأ نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية، في 19 ديسمبر من كل عام، وتستمر نحو 5 أيام، ويمكن أن تتأخر عن ذلك أو تتقدم يومًا أو يومين، وتهب في صورة أمطار غزيرة رعدية ورياح شديدة شمالية غربية.