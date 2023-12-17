الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نادي الأسير يعلن اعتقال 20 فلسطيني بـ 5 محافظات خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم 20 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

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وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون المحررين في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال توزعت  في محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله، وطولكرم التي شهدت عدوانًا كبيرًا، ورافق ذلك سقوط شهداء، إلى جانب عمليات الاعتقال وعمليات التخريب الواسعة التي طالت مخيم نور شمس، وتحديداً البنية التحتية. 

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. 

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو (4540)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. وتشمل المعطيات السابقة من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

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