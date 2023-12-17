القصير يكشف أهداف المنظومة الرقمية للحجر الزراعي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المنظومة الرقمية للحجر الزراعي تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري، وجعل التعامل إلكترونيًا ورقميًا.

الأوراق والمستندات

أوضح القصير، أن المنظومة الجديدة ستسهل تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدًا عن الأوراق والمستندات، مما سيوفر الوقت والجهد والتكلفة.

أضاف أن المنظومة ستسهل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكافة الرسوم المستحقة عن العملية.

أوضح القصير أن التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الإجراءات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية، مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية، وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري، مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول صادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني.

تقليل زمن الإفراج الجمركي

أكد القصير أن منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري تأتي في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، واتخاذ القرار من خلال توفير كافة الإحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها.

جاء ذلك خلال عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري.

مكونات المنظومة

تكون المنظومة من مجموعة من المكونات، منها نظام إدارة البيانات، وهو النظام المسؤول عن تخزين وإدارة جميع البيانات المتعلقة بالحجر الزراعي، مثل بيانات الصادرات والواردات، وبيانات المزارع، وبيانات الموظفين، وغيرها، بالإضافة إلي نظام مراقبة الحدود، وهو النظام المسؤول عن مراقبة حركة الحاصلات الزراعية عبر الحدود، وإصدار التراخيص اللازمة للنقل والتداول.

كما تتطون من نظام تحليل البيانات، حيث وهو النظام المسؤول عن تحليل البيانات المتعلقة بالحجر الزراعي، وإصدار التقارير والتوصيات اللازمة لتحسين الإجراءات.

تهدف المنظومة الرقمية للحجر الزراعي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها ميكنة وتحديث إجراءات الحجر الزراعي، وتحسين كفاءة وفعالية إجراءات الحجر الزراعي، وتعزيز حماية الثروة الزراعية المصرية، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.