لأول مرة بالإسكندرية.. طريقة جديدة لتوصيل ورق الإمتحانات إلى اللجان "دون تدخل بشري"

بدء العد التنازلى لامتحانات الفصل الدراسى الاول ، اسابيع قليلة تفصلنا عن موعد الامتحانات وتبدا حالة التاهب والاستعداد للامتحانات.

استعدت محافظة الاسكندرية لانطلاق امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2023/2024 بوضع جداول الامتحانات والأسئلة بكل مادة بالإضافة لتوزيع اللجان والملاحظين، فيما حذرت المديرية من وضع أي إيحاءات دينية أو سياسية بورقة الأسئلة.

صرح الدكتور عربى أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، " للوفد " إن المديرية بدأت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول من خلال الانتهاء من تشكيل المطبعة السرية للصف الثالث الإعدادى والخاصة بطباعة الامتحانات على مستوى المحافظة، وتشكيل لجان الموجهين العموم لوضع الامتحانات بحيث تتضمن تحقيق قياس المستويات الفكرية للطلاب والبعد تمامًا عن الأسئلة التي تحتمل أكثر من معنى وفهم والبعد عن الإيحاءات الدينية والسياسية في الأسئلة، مع اقتصار الملاحظة والمراقبة في امتحانات المرحلة الإعدادية على معلمى المرحلتين الإعدادية والثانوية دون معلمى المرحلة الابتدائية.

كشف الدكتور عربى أبوزيد، مدير المديرية ، أنه لأول مرة فى تاريخ المحافظة يتم اقتصار الملاحظة والمراقبة فى امتحانات المرحلة الاعدادية على معلمى المرحلتين الإعدادية والثانوية دون معلمى المرحلة الابتدائية كما كان يحدث فى السابق، مشيرا الى أن الهدف من القرار تحقيق المصلحة العامة للطلاب . ،مشيرا الى أنه سيتم اقتصار الملاحظة والمراقبة على معلمى المرحلتين الاعدادي والثانوية فقط ، بعدما تم اختيارهم بعناية فائقة .

وكشف الدكتور ابو زيد عن طريقة وآلية جديدة تتعلق بتوصيل اسئلة الامتحانات الى اللجان، دون تدخل بشري على الإطلاق لضمان السرية التامة والحفاظ على الامتحانات ، مشيرا الى أن المديرية تتبع هذا الأسلوب الجديد فى سرية الامتحانات لحفظ الامتحانات بشكل أكثر جدية.ولفت الى أنه تم توجيه الموجهين بوضع امتحانات الفصل الدراسى الاول ، بحيث تتضمن تحقيق قياس كافة المستويات الفكرية للطلاب والبعد تماماً عن الأسئلة التي تحتمل اكثر من معنى وفهم وكذا البعد عن الإيحاءات الدينية والسياسية فى الاسئلة .

وأشار الى أن المديرية انتهت من وضع الجداول الخاصة بالمراحل المختلفة وسيتم إعلانها خلال ايام، فضلا عن انتهاء المدارس من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات مثل الفرش والمناهج الدراسية لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وعن مجموعات الدعم ، قال "أبو زيد"، أن الاسكندرية تتفرد فى مجموعات الدعم على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من مجموعات الدعم هذا العام قرابة 50 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية المختلفة ، مشيرا الى أن هذا الرقم يعد "غير مسبوق" ويرجع الى الاعداد الجيد ووجود فرق عمل متنوعة والمتابعة الجيدة.

في سياق متصل قالت نادية فتحى وكيل تعليم الاسكندرية ان المديرية قامت بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة

ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أي معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية ، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.

واضافت انه تم عقد اجتماع مع جميع الادارات التعليمية وأكدت على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام .

اشارت أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًّـا ، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة .