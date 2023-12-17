منطقة الشرقية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة الإذاعة الأزهرية للمرحلة الإبتدائية

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأحد، نتائج مسابقة الإذاعة الأزهرية لتلاميذ المراحة الإبتدائية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والتي تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن فوز كل من: مروان طارق من معهد طلعت عبد السميع الإبتدائي، ومروان محمد أسعد من معهد طلعت عبد السميع الابتدائي، وأروي محمود من معهد طلعت عبد السميع الإبتدائي.

كما تم فوز كل من: عبد الله سامح من معهد طلعت عبد السميع الإبتدائي، ويارا وحيد صلاح من معهد طلعت عبد السميع الإبتدائي، ومحمد محمود محمد من معهد اعتدال مبروك الإبتدائي، ومحمد أحمد حسن من معهد اعتدال مبروك الإبتدائي.

وأعلن فوز كل من: محمد حمادة حسين من معهد اعتدال مبروك الإبتدائي، عمر وسعيد عبد المنعم من إعتدال مبروك الإبتدائي، وأحمد محمد السيد نوح من معهد اعتدال مبروك الإبتدائي، وآدم هاني مصطفى من معهد اعتدال مبروك الإبتدائي، ومحمد عبد المعطى مصطفى من معهد اعتدال مبروك الإبتدائي، وعمر محمد السيد من معهد اعتدال مبروك الإبتدائي.

يشار إلى أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.