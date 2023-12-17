زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية عن نبات الشطة

نفذت مديرية الشؤون الزراعية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، ندوة إرشادية عن زراعة وإنتاج نبات الشطة حاضر فيها الدكتور عصام العزونى باحث اول بمعهد بحوث البساتين قسم الطبية والعطرية.

تناول اللقاء الذي تم تحت رعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، وبحضور المهندس أشرف توفيق مدير ادارة البساتين؛ بعض النقاط الهامة منها: مقدمة عن نبات الشطة وأهميته، والظروف المناخية المناسبة، وزراعة المشتل، والزراعة فى الارض المستديمة، والتربة المناسبة، والخف والترقيع والتسميد، والري، والحصاد ومعاملات بعد الحصاد.

وأوضح الدكتور عصام العزونى باحث اول بمعهد بحوث البساتين، الأهمية الاقتصادية والطبية للشطة، موكدا أن نبات الشطة من أحد أهم النباتات الطبية والتى يحتوى على الكابسيسين، والتى تعمل على علاج الروماتيزم وآلام المفاصل، وكذلك تقليل نسبة السكر فى الدم، ووقاية الأوعية الدموية، وتقوية عضلة القلب، وتحفيز الجهاز المناعى للجسم عن طريق زيادة المواد المضادة للأكسدة، مما يعمل على وقاية الانسان من الأمراض السرطانية.

ولفت إلى أهمية زراعة الشطة، حيث انها تتم فى عروات مختلفة صيفى مبكر وصيفى وخريفى، وتزرع فى الأراضى المكشوفة، وكذلك تحت الصوب الزراعية، مشيرا إلى أن نبات الشطة تحتاج لدرجة حرارة ما بين 24 الى 30 درجة خلال موسم النمو، وهو من نباتات محايدة ضوئيا وتحتاج لتسميد نتروجينى، وبوتاسيى بكميات مناسبة للنمو، وحصول الفدان من 15 : 20 طن ثمار.