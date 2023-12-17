المؤبد للمتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، قرار بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل جاره في روض الفرج بسبب مشاجرة السيدات ، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغا مفاده قيام م. أ ٣٥ سنة عاطل بالتعدى على المجنى عليه أحمد.م بسلاح أبيض وإصابته بطعنة نافذة بالرقية، مما أدى إلى وفاته .

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه توفي متأثرا بإصابته بجرح نافذ فى الرقبة وتبين أنه على إثر مشاجرة بين المتهم وبين المجنى عليه، حدثت مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة ومشاجرة السيدات بسبب الخلاف حول نشر الملابس.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق أخر أنهى شقيقان حياة شاب طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما، لاعتراضهما على وقوفه أمام فرش بضاعتهما في منطقة العجوزة، وتم إلقاء القبض عليهما، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى قسم شرطة العجوزة إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة طالب بها جرح طعني نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بين القتيل وشقيقين؛ لاعتراضهما على وقوفه أمام فرش ملابس خاص بهما بالمنطقة سكنهما “محدش يقف هنا”، وتعديا عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة.