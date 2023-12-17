وقف أمام الفرش.. تفاصيل إنهاء حياة طالب على يد شقيقين بالجيزة

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات، بإستقبالها جثة طالب مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعنى نافذ بالجسم وتوفى أثر إصابته.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عنحدوث مشاجرة بين المتوفـى وشقيقين (بائع ملابس متجول "له معلومات جنائية"، وعامل - مقيمان بدائرة القسم) لإعتراضهما على وقوف المجنى عليه أمام فرش الملابس الخاص بهما بالمنطقة سكنهم، فتعدى خلالها البائع على المجنى عليه بأستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب، تحرر محضر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل حرق مسنة على يد ابنها بسبب المخدرات:

كشفت تحريات المباحث، أن المتهم يدعى "أحمد. م"، 37 سنة، يعمل محاسبًا بوزارة البحث العلمي، وأنه كان يعاني من إدمان المخدرات، وبدأ في صرف مرتبه بالكامل على شراء المخدرات، الأمر الذي أدى إلى انفصاله عن زوجته.

وتبين من تحقيقات النيابة مع المتهم، أنه اعتاد على التعدي على والدته للحصول على أموال منها لشراء المخدرات، وفي يوم الواقعة، رفضت الأم إعطاءه المال فسكب البنزين عليها وأشعل النار فيها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

تحريات المباحث

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها، ويعمل موظفًا بوزارة التعليم والبحث العلمي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، حبس موظف بوزارة البحث العلمي، قتل والدته حرقًا بسبب رفضها إعطاءه أموالًا لشراء المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة عمل تحليل مخدرات للمتهم.