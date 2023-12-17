سقوط تاجري كيف بحوزتهما حشيش بـ 3.5 مليون جنيه بمطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطهما فىالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام - مبالغ مالية"متحصلات بيع المواد المخدرة" وبمواجهتهما إعترفابنشاطهما الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.5 مليون جنيه تحرر محضر بالواقعة وتولت النايبة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

في سياق منفصل قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار نطاق مركز فاقوس.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 16121 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة فاقوس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام "إسماعيل م م ع" عاطل مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

كانت قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، حبس موظف بوزارة البحث العلمي، قتل والدته حرقًا بسبب رفضها إعطاءه أموالًا لشراء المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة عمل تحليل مخدرات للمتهم.

صرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل حرق مسنة على يد ابنها بسبب المخدرات:

كشفت تحريات المباحث، أن المتهم يدعى "أحمد. م"، 37 سنة، يعمل محاسبًا بوزارة البحث العلمي، وأنه كان يعاني من إدمان المخدرات، وبدأ في صرف مرتبه بالكامل على شراء المخدرات، الأمر الذي أدى إلى انفصاله عن زوجته.

تبين من تحقيقات النيابة مع المتهم، أنه اعتاد على التعدي على والدته للحصول على أموال منها لشراء المخدرات، وفي يوم الواقعة، رفضت الأم إعطاءه المال فسكب البنزين عليها وأشعل النار فيها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

تبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها، ويعمل موظفًا بوزارة التعليم والبحث العلمي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.