دهس عامل زراعي تحت عجلات القطار بسوهاج

لقي عامل زراعي في العقد السادس من العمر، مصرعه أسفل عجلات قطار "الأقصر الإسكندرية" الروسي، وذلك أثناء عبوره من مكان غير مُخصص لعبور المشاة، وذلك دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يتضمن ورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات، به ما ورد من سائق القطار بأنه أثناء دائرة المركز فوجئ بعبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة، ولم يستجيب لآلة التنبيه وصار دهسه؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو “رمضان م.ع.ج- 56 سنة- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز”، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وبسؤال شقيقه المدعو “عادل م.ع.ج- 54 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية”.

وقرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.