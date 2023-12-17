محدش يقف هنا.. تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد شقيقين بالعجوزة

أنهى شقيقان حياة شاب طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما، لاعتراضهما على وقوفه أمام فرش بضاعتهما في منطقة العجوزة، وتم إلقاء القبض عليهما، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى قسم شرطة العجوزة إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة طالب بها جرح طعني نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بين القتيل وشقيقين؛ لاعتراضهما على وقوفه أمام فرش ملابس خاص بهما بالمنطقة سكنهما “محدش يقف هنا”، وتعديا عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة.

في كمين سري.. سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي "وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

اصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.