يواجه مجمع مارك زوكربيرج في هاواي انتقادات من السكان، بينما يستمتع الزوار بمياه هاواي وبراكينها الجميلة، فإن السكان المحليين لديهم قصة مختلفة، يثير مجمع مارك زوكربيرج، الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار، الذي يحتوي على مخبأ مخفي، وأحد عشر ملاذًا على قمم الأشجار، مخاوف بشأن النزوح والجنة المفقودة، خاصة في جزر مثل ماوي.

يعبر مستخدمو الإنترنت عن أسئلة ومخاوف بشأن الحاجة المفاجئة إلى مخبأ. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت العديد من التقارير أن شخصيات مؤثرة، مثل بيل جيتس وجيف بيزوس يمتلكون أيضًا عقارات في نفس الجزيرة.

وفقًا لموقع Wired، يُزعم أن مئات الموظفين يتم نقلهم من وإلى الموقع ولا يُسمح لهم بمناقشة تفاصيل مشاريعهم، يُمنعون من التقاط الصور، أو المناقشة مع الفرق الأخرى أثناء تواجدهم في الملعب بموجب اتفاقيات عدم الإفصاح الصارمة.

كتب أحد المستخدمين: "هل أنت قلق بشأن حرب نووية؟ الحرائق لم تسبب أضرارًا كافية؟ الاختباء من الفيروس القادم واللقاحات الإلزامية؟ مأوى للأطفال غير الشرعيين؟ عملية حصد الأعضاء؟ ملعب جديد للمتدربين في مجلس الشيوخ"، وعلق آخر قائلاً: "الدولة العميقة. لديهم جميعًا مخابئ تحت الأرض، على أمل البقاء على قيد الحياة في حالة نشوب حرب نووية. ولهذا السبب فإنهم يثيرون الحروب حول العالم بجرأة شديدة. عندما يبدأ المليارديرات في فعل أشياء غريبة كهذه، فإما أنهم يعرفون شيئًا ما، أو أنهم يعرفون شيئًا ما.

المزيد عن مخبأ مارك زوكربيرج في هاواي:

يُعرف مشروع البناء الجاري بالاسم الرمزي Koolau Ranch. كشفت Wired عن مؤامرة يوم القيامة السرية لقطب وسائل التواصل الاجتماعي بعد إجراء تحقيق شامل في موقع جزيرة هاواي. يخلق هذا التصميم مأوى مع أماكن للمعيشة ومنطقة ميكانيكية من خلال ربط قصرين رئيسيين عبر نفق. الباب الفولاذي والخرساني المقاوم للانفجار يحمي المبنى.