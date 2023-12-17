المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الأحد، عاملاً بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته في القضية رقم 16121 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة فاقوس، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، بورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام "إسماعيل. م" عامل ومقيم بدائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.