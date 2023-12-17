بعد قليل.. محاكمة شاب متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شاب متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب شرس، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه، أسفر عن إصابة شخص كان يمر في المكان صدفة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية؛ ما تسبب في إصابة شخصين أحدهما في حالة خطرة.

وكشفت التحريات في واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهما لكلب شرس على الطرف الثاني؛ لترهيبهم، ما أسفرعن عقر الكلب لشخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم إحالته لجهات التحقيق المختصة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته.

يذكر أن المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، حددت عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات .