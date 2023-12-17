بعد قليل.. محاكمة سائق هتك عرض طفل بالإكراه

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة سائق هتك عرض طفل بالإكره بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "كريم م ف" 22 سنة، سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه خطف طفل وهتك عرضه عنوه بالوراق، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3481 لسنة 2023 الوراق.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم 11 مارس الماضي قام المتهم بخطف الطفل "يحيي ح"، الذي لم يبلغ من العمر 12 عاما، بالإكراه بأن اتنزعه عنوه لمكان خال من الادميين مستقلا دراجة توكتوك.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمه، هتك عرض طفل بالقوة مستغلا صغر سنة وانعدام مقاومته، وتعدي عليه بالإكراه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.