ميناء سفاجا يستقبل 31500 طن ألومنيوم

يستعد ميناء سفاجا البحري، اليوم الأحد، لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة والسفينة SUNNY HOLG وعلى متنهما 31500 طن ألومنيوم صب قادمة من السعودية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة و877 شاحنة بضائع و 132 سيارة حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع عامة ومتنوعة و418 شاحنة بضائع و 122 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة و459 شاحنة بضائع و 10 سيارات

واستقبل ميناء سفاجا أمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء أربع سفن وهي دليلة والحرية وأمل وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 1990 طن بضائع عامة ومتنوعة و277 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. و شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 5000 طن حديد وسيلاج متجهة الي العقبة قادمة من جدة .

وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1650 راكبا بموانيها .



وفى إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانىء المصرية حققت موانى البحر الأحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانىء الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .



