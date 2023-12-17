النيابة تستدعي مجري تحريات واقعة قتل مسنة حرقًا في حدائق القبة

استدعت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، مجري التحريات فى واقعة قتل مسنة حرقًا على يد نجلها الموظف بوزارة التعليم والبحث العلمي، لرفضها إعطاءه المال لشراء المخدرات، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يدعى "أحمد. م"، 37 سنة، يعمل محاسبًا بوزارة البحث العلمي، وأنه كان يعاني من إدمان المخدرات، وبدأ في صرف مرتبه بالكامل على شراء المخدرات، الأمر الذي أدى إلى انفصاله عن زوجته.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعتاد على التعدي على والدته للحصول على أموال منها لشراء المخدرات، وفي يوم الواقعة، رفضت الأم اعطائه المال فسكب البنزين عليها وأشعل النار فيها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها ويعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وجارِ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.