الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نائب رئيس الحرس الوطني بالكويت يشارك بحمل نعش والده الشيخ نواف (فيديو)

الشيخ فيصل النواف
الشيخ فيصل النواف

شارك نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ فيصل النواف، في حمل نعش والده الراحل الشيخ نواف الأحمد، لينقله إلى مثواه الأخير بمقبرة الصليبيخات.

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أمير الكويت يبكي في جنازة أخيه الشيخ نواف الأحمد (فيديو)

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تأثر أمير الكويت لحظة دفن أخيه الشيخ نواف الأحمد (فيديو)

وشيع الكويتيون أميرهم الراحل الشيخ نواف الأحمد، إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات، وسط مشاهد حزن تخيم على المشيعين.

ذرفت دموع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، حزنًا على وفاة أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وارى جثمانه الثرى بمقبرة الصليبيخات.

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن المغفور له أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

كما أدى صلاة الجنازة على جثمانه رحمه الله رئيس مجلس الامة أحمد السعدون وكبار الشيوخ والشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك  والشيخ صباح الخالد والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من المواطنين.

وفاة أمير الكويت

توفى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر أمس، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وأسند الراحل الشيخ صباح الأحمد، للشيخ نواف الأحمد، مهمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية 2003، وجرى تزكيته وليًا للعهد 2006، وعرف عنه قربه من الجميع وبساطته بالتعامل، وكان محور تهدئة للتوترات المتكررة بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واستكمل وساطة الأزمة الخليجية بالسعودية، وأجرى أول زيارة خارجية له للسعودية لحضور قمة العلا 2021، وشهدت المصالحة، واتسمت الحياة البرلمانية بعهده بالهدوء.

ويصف الكويتيون أميرهم الشيخ نواف الأحمد بتواضعه، وهو ما وثقوه على وسائل التواصل الاجتماعي للقاءاتهم به غالبًا في المساجد، حيث كان يحرص على أداء الصلاة فى مسجد الحى السكنى الذى يقطنه متجردًا من مظاهر الحكم حتى فى ملابسه، إذ يحضر إلى المسجد دون عباءة، ويقود سيارته بنفسه دون حراسة.

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